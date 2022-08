Homem tenta matar ex-companheira com golpes de terçado no município de Capitão Poço

Um homem identificado como “Jorge” é procurado pela polícia, após tentar matar sua ex-companheira com golpes de terçado. O crime aconteceu no último domingo (14) em Barro Branco, no município de Capitão Poço, nordeste do Pará.

Segundo informações preliminares, Jorge estaria inconformado com o fim do relacionamento e tentou matar a mulher e o irmão dela. As vítimas tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para o hospital.

O acusado já tem passagem pela polícia pelo crime contra uma mulher no município de São Miguel do Guamá, no Pará.

