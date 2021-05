Homem tenta matar filha enforcada e a facadas por causa de carregador

O homem estava bêbado e com as duas filhas em casa quando tentou cometer o crime.

Um homem de 47 anos é preso após tentar matar a filha de 20 anos enforcada e a golpes de faca. A tentativa do crime aconteceu depois de um desentendimento por causa de um carregador de celular. O caso aconteceu em Arceburgo, no sul de Minas Gerais.

A jovem contou para a polícia que o pai chegou em casa bêbado e procurou pelo carregador. Devido ao álcool, ele apresentava irritação e mandou uma das filhas, de 11 anos, procurar o objeto. Após saber que o carregador estava na tomada ao lado da cama, o homem ficou ainda mais nervoso e chamou a atenção da menina.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem de 20 anos interferiu no assunto, para defender a irmã. A atitude da garota não agradou o pai que passou a xingá-la de “vagabunda” e que não respeitava a autoridade dele. Com os ânimos exaltados, o homem começou a enforcar a filha.

A jovem conseguiu escapar e o pai da garota foi até a cozinha e pegou uma faca para tentar matá-la. A vítima fugiu para a rua, mas foi perseguida pelo pai que dizia: “Vou te matar”. Ele tentou esfaqueá-la, mas a jovem pediu ajuda de vizinhos enquanto o pai voltou para casa e pegou outra faca mantendo a ameaça: “Você vai ver se eu não te mato”.

O homem ainda foi até a casa dos sogros e discutiu com eles devido a tentativa de assassinato da própria filha. Assim que soube que a Polícia Militar havia sido chamada, ele fugiu em uma motocicleta. A polícia encontrou o suspeito nas redondezas do bairro e o prendeu. Ele apresentava sinais de embriaguez, dificuldade na fala e chorava.

O homem confirmou o uso de bebida alcóolica e recebeu voz de prisão. A polícia ainda descobriu que o suspeito já praticou o crime de roubo em São Paulo e ficou preso durante cinco anos em regime fechado. As facas utilizadas no crime foram apreendidas. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Monte Santo de Minas.