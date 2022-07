Homem toma de assalto ônibus e faz passageiros reféns no Souza

Um homem, aparentemente muito nervoso, tomou de assalto um ônibus da linha troncal na Avenida Almirante Barroso, e fez cerca de dez passageiros e o motorista reféns na noite de ontem, segunda-feira, 04. O crime ocorreu já às proximidades da Avenida Júlio Cesar, por volta da 21h, tendo a via ficado interditada e o tráfego de veículos desviado, pelas autoridades, para as avenidas João Paulo II e Pedro Álvares Cabral.

O motorista do ônibus, da linha Tapanã/Ver-o-Peso, Paulo Roberto Pereira dos Santos, 41 anos, declarou para a Polícia que seguia pela Almirante Barroso no sentido de São Brás,quando o assaltante embarcou na parada do 2º Batalhão de Infantaria de Selva em altitude suspeita. O homem pagou a passagem e sacou uma arma que depois foi identificada como sendo um simulacro – arma falsa e passou a ameaçar o cobrador, o motorista e passageiros, dizendo que nunca havia sido preso, que era a primeira vez que assaltava e que fazia aquilo por estar desempregado e com a filha doente.

Havia, no trajeto, uma viatura da Polícia Militar e o motorista fez sinal do que estava acontecendo. Imediatamente, o homem percebeu e ainda disse que o motorista deu mancada ao acionar a polícia. Começou, então, a negociação. O homem dizia que ia matar todo mundo dentro do veículo. As negociações foram conduzidas pelo coronel Mariúba e duraram cerca de 40 minutos, até que o suspeito libertou a última passageira que tinha como refém, isto, depois de ver sua mulher chegar ao local do crime.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Seccional Urbana da Sacramenta, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão.

Conforme disse o coronel Mariúba, apesar de o suspeito estar com um simulacro, isso não o libera do flagrante, posto que, com a falsa arma, assustou as pessoas e as fez reféns, tanto que algumas passaram mal e precisaram de atendimento médico no loca, por equipes do Samu logo acionadas pela Polícia.

Imagem: Reprodução/G1 Pará