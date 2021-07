Homem vai registrar B.O na delegacia e acaba preso por assassinato

Alessandro não imaginava que havia um mandado de prisão preventiva em seu nome

Um homem foi preso na última terça-feira (20), suspeito de matar um venezuelano a golpes de barra de ferro, em Manaus. Com informações do Portal do Holanda.

De acordo com informações dos policiais, Alessandro procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre outra situação. Na ocasião, ele foi reconhecido pelos agentes como autor do assassinato e acabou preso no local.

O homicídio ocorreu há um mês em um bar. No dia do crime, o suspeito, a vítima e a esposa dele estaria consumindo bebidas no estabelecimento, quando se desentenderam por conta de uma brincadeira e começaram a se xingar.

Os dois chegaram a lutar, mas não satisfeito, Alessandro deixou o bar e depois retornou com uma barra de ferro e começou a atacar a vítima com golpes na cabeça. A esposa chegou a tentar intervir, mas também foi golpeada. O espancamento só terminou quando o venezuelano morreu.

O homem já estava com mandado de prisão preventiva em aberto e agora está à disposição da justiça.