Homem vai tirar satisfação com desconhecido que chutou a lixeira de sua casa e é morto à facadas em Parauapebas

Um homem foi morto à facada na madrugada deste domingo (12/6) em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime foi por volta de 2h30 na Rua Arthur Freire, no Bairro Nova Esperança II.

A vítima, identificada como, Dheimyson Santos Lima, ainda foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), onde já chegou sem vida. De acordo com informações, Dheimyson estava em frente a sua residência, que fica ao lado de um bar, onde acontecia uma seresta em homenagem ao Dia dos Namorados, bebendo com amigos.

A mulher dele estava no caixa do bar. Em dado momento, um casal, que celebrava a data dedicada aos apaixonados, começou a brigar e a confusão foi parar em frente à casa da vítima.

Durante a discussão, o homem chutou a lixeira que fica em frente residência de Dheimyson, que não gostou e foi tirar satisfação com o desconhecido, que aplicou uma facada nele e depois fugiu com a mulher.

Ele foi socorrido pela mulher dele, com a ajuda de vizinhos, e levado para HMP. Ao chegar no Hospital, foi constatado que já estava sem vida.

Esse mais um crime a ser investigado pela Equipe de Homicídios da 20º Urbana de Parauapebas neste domingo. No início da manhã, uma mulher foi morta a tiros no Bairro Beira Rio II.



