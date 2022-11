Homenagem ao fotojornalista paraense Geraldo Ramos poderá ser visitada gratuitamente

Nesta quinta-feira (17), a partir das 19h, a Galeria Benedito Nunes, da Fundação Cultural do Pará, abre a exposição “Geraldo Ramos: o registro além do fotógrafo”. A mostra, vencedora do Prêmio Brando de Melo 2022, presta homenagem à trajetória do fotojornalista paraense e poderá ser visitada gratuitamente até o dia 21 de dezembro.

A exposição integra a pesquisa acadêmica desenvolvida por Madalena Ramos, curadora da mostra e parceria do artista. O projeto traz um recorte do arquivo fotográfico de Geraldo Ramos, profissional que atuou por cerca de 56 anos registrando a Amazônia paraense, e faleceu no ano de 2021, vítima da covid-19.

De acordo com Madalena Ramos, a exposição resgata os trabalhos que Geraldo realizou em diferentes períodos da carreira, especialmente entre os anos de 1970 e 2006. Nessa época, o paraense atuou como fotógrafo no Museu da Imagem e do Som e na agência Ver Editora, registrando diferentes temas, como os aspectos da cultura popular amazônida, o garimpo de Serra Pelada e a Rodovia Transamazônica.

A curadora destaca também que a mostra apresenta como tema central as paisagens da memória de Geraldo. E, por meio delas, o público confere as incursões feitas por quatro bairros de Belém que marcaram a vida do fotógrafo: Nazaré, Cidade Velha, Batista Campos e Pedreira. Sendo assim, cada bairro é propositor de memórias que constituíram o profissional da fotografia.

No sábado (19), às 10h, a Galeria Benedito Nunes promoverá um bate-papo, com Madalena Ramos, sobre o tema “Desculpa a Poeira: diálogo com o arquivo”. No dia 21 de dezembro, durante o encerramento da exposição, ocorrerá o lançamento do catálogo.

SERVIÇO

Exposição “Geraldo Ramos: o registro além do fotógrafo”

Abertura: 17 de novembro

Horário: 19h

Visitação: 17 de novembro a 21 de dezembro (segunda a sexta)

Horário: 9h às 17h

Entrada Franca Local: Galeria Benedito Nunes, na avenida Gentil Bittencourt, nº 650, no bairro de Nazaré, em Belém.

Foto Ilustração: Painéis em Cametá /Geraldo Ramos