Homenagens a Belém começam com alvorada na Cidade Velha

Uma alvorada festival executada pela Banda de Música da Guarda Municipal de Belém abriu as homenagens pelos 407 anos da capital paraense nesta quinta-feira,12. Às seis horas da manhã, os instrumentos de sopros e percussão, sob a regência do maestro Inspetor Alex Maia, ecoaram na Praça Frei Caetano Brandão, no bairro da Cidade Velha, berço de Belém.

O repertório apresentado para acordar a cidade morena foi cheia de ritmos e sabor regional. Os músicos interpretaram um pout-pourri de carimbó, merengue, cúmbia e cantos paraenses.

“Há 31 anos que a GMB cuida da segurança da cidade e da população, nosso maior patrimônio. E hoje nos 407 anos trouxemos a música para homenagear Belém” , disse o Inspetor-Geral da Guarda Municipal de Belém, Joel Monteiro.

A GMB estará realizando a segurança de toda a programação realizada pela Prefeitura em comemoração aos 407 anos da cidade.



Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Arquivo