Homenagens marcaram o encerramento da Semana de Enfermagem do Abelardo Santos

Após cinco dias de uma programação intensa de promoção de conhecimentos técnicos e teóricos, a Semana de Enfermagem promovida pelo Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém, encerrou sob muita emoção, agradecimentos, homenagens aos profissionais da área e animação. Na última sexta-feira (20), o evento finalizou com o corredor da gratidão formado por usuários e estudantes que fazem estágios na unidade, leituras de cartas de pacientes e uma apresentação folclórica que encerrou com chave de ouro o evento.

Atualmente, o Abelardo Santos, maior Hospital do Governo do Estado do Pará e conta com cerca de 800 profissionais de enfermagem, entre técnicos e enfermeiros que atuam diuturnamente na assistência e na reabilitação de paraenses. Para a diretora técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Carla Figueiredo, o evento vem reforçar o papel essencial desses trabalhadores dentro de uma unidade hospitalar.

“Momentos como esses são fundamentais para o fortalecimento e para o crescimento da equipe de profissionais de enfermagem do Hospital. É assim que nós conseguimos ofertar uma assistência de qualidade englobando o conhecimento, a troca de experiências, a segurança do paciente e uma assistência de qualidade que é o nosso objetivo. Sabemos que a enfermagem é o corpo técnico de maior quantidade no Hospital, então qualificar essa equipe é de fundamental importância para o crescimento da instituição”, observou Carla Figueiredo.

Homenagens

Durante a programação, foram exibidos vídeos com depoimentos de pacientes que passaram pela unidade e saíram com a saúde restabelecida. Outra surpresa foi direcionada à diretora assistencial do HRAS, a enfermeira Renata Oliveira. A gestora foi homenageada por mães de pacientes que cuidou quando ainda atuava na assistência e pela equipe da comissão do evento que, de forma inesperada, entrou com um presente para agradecer o empenho e a dedicação da gestora do serviço.

“A Semana de Enfermagem é um evento muito esperado no setor de saúde, sobretudo, na saúde pública. É um momento em que as instituições se reúnem para contribuir com o conhecimento desses profissionais e, também, uma maneira de dizer ‘muito obrigado’ pelo trabalho que é realizado por eles em prol da vida de um paciente. Esses profissionais trabalham incansavelmente com pessoas desconhecidas, levando cuidado, atenção e uma assistência humanizada para salvar a vida do próximo”, agradeceu Marcos Silveira, diretor executivo do Abelardo Santos.

A enfermeira Milene Figueiredo ficou lisonjeada com a programação. Ela agradeceu a unidade. “A Semana da Enfermagem é importante para proporcionar aos profissionais que cuidam de gente, um momento de descontração e reflexão sobre o nosso papel dentro das instituições de saúde, abordando várias temáticas como cursos e oficinas”, acredita.

Conhecimento

A enfermeira sanitarista e coordenadora do departamento de Fiscalização do Coren-PA compartilhou conhecimento e experiências durante a programação, com a palestra Aspectos Éticos e Legais do Exercício da Enfermagem.

“Abordamos o conceito de ética, fazendo um paralelo com exemplos experienciados durante o período de atuação, com casos concretos de atitudes éticas e antiéticas. Falamos da necessidade de estar conectado com o portal do Coren para se manter atualizado em relação às legislações que estabelecem as atribuições e ações da enfermagem”, disse a facilitadora.

No decorrer da Semana de Enfermagem, a enfermeira Andréia Pessoa da Cruz, conselheira do Coren-PA e professora da Universidade Federal do Pará- UFPA, abordou o tema: “O papel da Equipe de Enfermagem frente ao doente renal crônico”.

A unidade é referência no tratamento da patologia e conta com 22 máquinas de hemodiálise em três turnos diários. “A doença é emergente e considerada um problema de saúde pública mundial, tendo como principais causas a hipertensão arterial e a diabetes. A incidência dos casos que evoluem à diálise é crescente e são estimados mais de 144 mil pacientes dependentes deste tratamento”, contribuiu a especialista.

Tema

Este ano, o tema da programação foi ‘Enfermagem: Empatia e Sensibilidade aliadas ao conhecimento e a assistência segura”. “O evento também tem a finalidade de qualificar os profissionais da categoria por meio da educação continuada. A Semana valoriza o corpo de enfermagem, estreita os laços entre as equipes e promove capacitações à equipe”, enfatizou a diretora assistencial do HRAS, Renata Oliveira.

Durante a programação, além dos cursos com direito à certificação, palestras, workshops e treinamentos práticos, a equipe de enfermagem da unidade desfrutou de sala de relaxamento nos momentos de intervalos. O Hospital Abelardo Santos é a maior unidade pública do Governo do Estado. A instituição é administrada pelo Instituto Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Texto: Roberta Paraense/Ascom HRAS

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação