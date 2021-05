Homens de moto matam dois, em Ananindeua e em Marituba

Dois homicídios foram registrados no final da manhã e no início da tarde de hoje (21), em Ananindeua, no bairro do Icuí-Guajara, e em Marituba, em Decouville, na zona rural. Dois homens foram assassinados a tiros e uma mulher que estava com um dos alvos foi baleada e está internada no Hospital Metropolitano. O estado de saúde dela ainda não foi informado.

O primeiro crime ocorreu por volta de 11h50 desta sexta-feira, próximo de um posto de combustíveis, na esquina da Estrada do Icuí-Guajará com a avenida Independência, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, tendo como vítimas Fábio dos Santos Alexandre, de 45 anos, e Luziane Cardoso da Silva, de 37 anos.

Segundo testemunhas, os dois estavam trafegando em uma motocicleta, pilotada pelo homem, quando dois homens surgiram em outra moto e dispararam várias vezes. Fábio Alexandre levou três tiros na cabeça e morreu no local. A mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua.

Policiais militares informaram que o casal morava nas proximidades de onde o crime ocorreu e que nenhum dos dois tinha passagem pela Polícia. Os assassinos fugiram em direção ao bairro do 40 horas. O outro homicídio ocorreu depois do meio-dia de hoje, em um sítio localizado na zona rural de Marituba, em Decouville, próximo da Estrada da Pireli, também na Região Metropolitana.

O caseiro do sítio, identificado como Raimundo Nonato, de 34 anos, conhecido como “China”, foi assassinado com pelo menos dois tiros nas costas por dois homens que estavam em uma motocicleta. De acordo com as primeiras informações apuradas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o caseiro estava perto do igarapé do sítio e ainda tentou correr para dentro da casa quando viu os dois homens chegarem armados, mas não teve chance de defesa.

Segundo ainda os policiais, o caseiro estava ameaçado de morte por bandidos da área, que foram impedidos por ele de esconder motos roubadas no terreno.

O corpo esperava a chegada dos peritos do Centro de Perícia Científica Renato Chaves, que estavam se dirigindo ao local, depois de fazerem os levantamentos do crime de Ananindeua.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação