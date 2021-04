Homens de moto matam travesti a tiros em ponto de prostituição

Dois homens chegaram em uma motocicleta no local onde a travesti Joás Sena Cardoso, de 21 anos, fazia ponto esperando clientes para programas e a mataram com seis tiros, na madrugada desta quarta-feira (28), na esquina da avenida Presidente Kennedy com a rua Rio Azul, no Bairro Beira Rio I, em Parauapebas, na Região Carajás, sudeste paraense.

O local do crime fica próximo do Terminal Rodoviário da cidade e é conhecido por ser zona de prostituição, onde circulam todos os tipos de pessoas, inclusive usuários de drogas e traficantes.

De acordo com as primeiras informações, os tiros foram desferidos pelo homem que viajava na garupa da moto, por volta de 1 hora da madrugada de hoje. O assassino vestia um colete com reflexo, usado geralmente por mototaxistas. Após o crime, a dupla fugiu em direção à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A travesti levou a maioria dos tiros na cabeça e morreu no local. Na hora da execução, outras travestis que estavam no local saíram correndo apavoradas.

Na rua há câmeras do serviço de monitoramento da prefeitura de Parauapebas, cujas imagens deverão ser analisadas pela Polícia Civil na tentativa de identificar os assassinos e a motivação do crime.

Fonte: VER-O-FATO / Por: Paulo Jordão