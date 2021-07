Homens encapuzados invadem residência e cometem duplo homicídio

Crime aconteceu por volta das 16h, no bairro Decouville, em Marituba. Vítimas foram identificadas como Adilson Carlos Paiva Coelho e Marlon

Dois homens, um deles identificado como Adilson Carlos Paiva Coelho, e o outro apenas pelo prenome Marlon, foram assassinados na tarde desta terça-feira (13), no bairro Decouville, em Marituba, Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo informações de testemunhas, as vítimas estavam em uma residência, que foi invadida por dois homens encapuzados. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Marlon e Adilson eram amigos e estavam na casa onde um deles residia, na passagem Deus Proverá, próximo à invasão Nova Aliança, no bairro Decouville. De acordo com moradores da vizinhança, por volta das 16h, um carro preto chegou no local e dois homens encapuzados desceram e invadiram o imóvel. Eles pediram para que outros moradores da casa saíssem, e atentaram contra a vida das vítimas.

Adilson morreu na hora, e Marlon ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Ainda segundo os moradores, disparos de arma de fogo foram escutados, no entanto, a perícia criminal não encontrou vestígios de baleamento no corpo de Adilson, que foi morto com um golpe de faca, nem no local do crime. Não foi confirmado se a causa da morte de Marlon foi por baleamento ou também por esfaqueamento.

“A vítima (Adilson) apresentava uma perfuração de faca na região dorsal, ou seja, nas costas, e não teve nenhuma chance de defesa, uma vez que foi esfaqueada por trás. Foi uma perfuração só, bem na região da coluna. Se houve baleamento, certamente foi a outra vítima, vamos analisar com mais calma para determinar a causa da morte. Aqui, nós não constatamos vestígios de disparos”, explicou o perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), Ivanildo Rodrigues.

Este foi o segundo caso de execução com características parecidas em menos de 24 horas. Na noite de segunda-feira (12), o jovem Vinicius Trindade da Silva, de 18 anos, foi assassinado a tiros no bairro Centro, em Ananindeua. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava dentro de sua residência, quando foi surpreendida pelos algozes, que invadiram o imóvel e a executaram.



Vinicius estava em sua casa, na travessa Anastácia, entre a rua Princesa Isabel e a avenida Zacarias de Assunção, quando um Fiat Siena preto chegou e estacionou em frente ao imóvel, que fica em cima de uma pequena igreja. O motorista do carro ficou no veículo, enquanto dois homens desceram, abriram o portão, subiram as escadas, invadiram a casa e atiraram na vítima.

Denúncias

Em ambos os casos, os assassinos fugiram em um carro preto e ainda não foram identificados. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na elucidação dos crimes seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.