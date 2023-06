Homens que insultaram Vini Jr. serão ouvidos nesta segunda

O Tribunal de Instrução número 10 da cidade espanhola de Valência ouvirá, nesta segunda-feira (19), os três jovens que foram presos no dia 21 de maio após insultos racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior.

Um dos presos foi identificado pelo próprio atleta durante o jogo do Campeonato Espanhol entre Valencia e Real Madrid no estádio Mestalla. Os outros dois foram identificados através das câmeras de segurança do estádio, todos foram liberados pela polícia após prestar depoimento.

Os jovens, com idades entre 18 e 21 anos, são investigados por crime de ódio e foram denunciados pela Liga Nacional de Futebol Profissional da Espanha.

Vini Júnior também deve ser chamado para prestar depoimento, ele será ouvido no dia 27 de junho através de uma videoconferência.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Kiko Huesca