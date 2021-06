Homens roubam armas e munições de clube de tiros em Paragominas, no PA

Três homens armados roubaram armas e munições e renderam dois funcionários de um clube de tiros em Paragominas, sudeste do Pará.

O crime aconteceu por volta das 15h, no estabelecimento localizado no quilômetro 165 da BR-010.

Os homens invadiram o local, renderam funcionários e roubaram duas pistolas, uma espingarda e aproximadamente 100 munições.

Um carro branco usado no assalto foi abandonado em uma vicinal no município de Ipixuna do Pará.

Agentes das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Um inquérito foi aberto na Delegacia de Paragominas para investigar o crime.

Fonte: G1 PA — Belém