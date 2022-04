Homens saem para beber e são encontrados decapitados em Tucuruí

Dois homens, identificados como Felipe Adriano Rodrigues dos Santos e Rebis Silva Caldas foram brutalmente assassinados no último sábado, 2, em Tucuruí, região sudeste do Pará. Eles foram encontrados na vicinal Morcegão decapitados, com as mãos amarradas e apresentavam perfurações arma branca e queimaduras pelo corpo. A suspeita é de que tenham sido torturados antes de morrerem.

De acordo com informações Native News Carajás, os familiares das vítimas disseram que os dois teriam ido beber na noite de sexta-feira, 1, e não retornaram. Eles foram vistos com vida em um bar e depois em uma rua do bairro Nova Conquista.

Os policiais realizaram rondas pelas proximidades e encontraram o carro na vicinal Morcegão. Em seguida acharam os corpos decapitados. A Polícia Científica realizou a remoção dos corpos.

Ainda não sabe o que teria ocasionado o crime.

Até o momento ninguém foi preso. A Polícia investiga o caso.

Fonte: Native News Carajás.