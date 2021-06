Homens são flagrados jogando sofá dentro de canal na av. Mário Covas, na Grande Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens jogando um sofá dentro do canal da Avenida Mário Covas, entre os municípios de Belém e Ananindeua. Os homens que aparecem no vídeo ainda não foram localizados e não há confirmação de quando o vídeo teria sido gravado.

Além de provocar alagamentos, de acordo com Artigo 54 da Lei 9.605, o descarte irregular de lixo é crime ambiental, e prevê pena de reclusão de até cinco anos.

A secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) disponibiliza serviço de atendimento exclusivo para recolhimento de entulho, no volume de até 1 metro cúbico por domicílio, através do Disque Entulho, no número (91) 98499-0059.

Fonte: Roma News