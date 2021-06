Homens são presos suspeitos de irregularidades na compra de fazenda em Bujaru, interior do PA

A Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas de fraude na compra de uma fazenda no município de Bujaru, no nordeste do Pará. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (24).

De acordo com a Polícia, as prisões fizeram parte da operação “Boca de Cobra”, que investiga o registro, compra e venda de uma fazenda no interior do Pará. As ações ocorreram na capital, Belém. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão

Os suspeitos presos serão apresentados na Delegacia Geral, que fica na avenida Magalhães Barata, em Belém.

Segundo as investigações, foram detectadas irregularidades na compra da propriedade. Entre elas estão falsificação de documento e associação criminosa.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Ascom/PC