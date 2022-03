Homero Júnior agita o sábado com programação musical

Músico paraense Homero Jr, acompanhado de suas inspirações musicais que atraem uma grande quantidade de público fã da sua música na região, realiza show neste sábado, 2, a partir das 22h, no Santa Fé House, data em que o músico vai presentear a todos com muita animação, canções de alta qualidade que vai viajar do rock ao carimbó, uma verdadeira imersão musical.

“Pra quem tá sempre em busca de um show eclético, de qualidade, com a oportunidade de aproveitar a música autoral de artistas da terra, tá aí uma excelente dica pra ‘sextar’ (risos). Convido a todos que curtem carimbó, rock, heavy metal, pop rock, a se juntarem comigo nessa noite de muita música”, convida o cantor e compositor.

Nas suas apresentações que realiza nas mais diversas casas de shows e espaços culturais do Pará, Homero sempre carrega consigo os estilos Pop & Rock, os maiores sucessos nacionais e internacionais, que vão desde Roupa Nova à Elvis, em uma verdadeira mistura de estilos que sempre recebem a pegada musical autoral do artista que é a sua assinatura na noite paraense.

“Claro que não vou pegar as músicas dos grandes cantores e só interpretar, um músico mesmo dá a sua assinatura nos sucessos e transforma aquela canção em uma nova adrenalina, uma nova viagem musical para quem é apaixonado por aquele hit, essa é a minha intenção ao interpretar”, comenta o músico que também possui uma série de produções autorais já lançadas.

Autodidata, Homero toca violão, guitarra, viola, baixo, e todo esse talento não para por aí, ele também é um dos maiores compositores de grandes sucessos da música local. Inspirado nos mestres da guitarrada e em artistas como Fafá de Belém, o cantor sempre busca manter suas raízes musicais alicerçadas nas suas composições autorais.

No show desta sexta-feira, 1°, Homero tem motivos de sobra para comemorar, já que está vivendo uma grande descoberta do desafio de mergulhar na tão sonhada carreira solo como profissional: “Apesar de já ter passado por diversas bandas, sempre tive receio de me jogar na vida solo, mas com a pausa da pandemia, consegui me reestruturar, me reerguer e voltar com tudo pra música, e tem dado muito certo, já tenho grandes produções autorais lançadas e o público tem dado um retorno muito positivo, então vamos seguir em frente, espero todos lá pra fazer a nossa festa”, convida o cantor e compositor.