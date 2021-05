Homicida foragido do estado do Tocantins é preso em Parauapebas

Foi preso nesta terça-feira, 18, no município de Parauapebas, sudeste paraense, Edison Rodrigues de Souza, 24 anos. Segundo informações, contra ele existia um mandado de prisão preventiva desde o dia 24 de abril de 2020, com validade até 20 de outubro de 2059 na cidade de Colmeia, no estado do Tocantins, sob acusação de crime de homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, ele estava escondido na zona rural de Parauapebas, onde foi capturado na manhã de hoje.

Segundo a polícia, contra Edison ainda existem outros dois mandados de prisão. Agora ele ficará custodiado na Cadeia Pública de Parauapebas, de onde será recambiado para Colmeia (TO).

Com informções do Zé Dudu