Honda revela a nova Hawk 11 para o delírio dos fãs da marca

A Honda apresentou recentemente sua nova motocicleta Hawk 11, no Japão. A apresentação aconteceu no Salão de Motos de Osaka e surpreendeu alguns fãs da marca. O veículo ostenta um estilo com pegada retrô, mesclada com várias linhas modernas, dentro do melhor padrão café racing. A Honda Hawk 11 foi desenvolvida para pilotos aventureiros, como afirma a montadora.

De acordo com a Honda, o lançamento oferece uma gama maior de valores e é focado na experiência do usuário. Os pilotos que buscam por aventura devem encontrar um prato cheio a partir do veículo.

As rodas traseiras e dianteiras da motocicleta contam com aros 17, o que revela o grande porte do modelo. Sua carroceria tem banco com assento semi-duplo e a dirigibilidade promete ser um dos pontos fortes da Hawk 11.

“Com esta Hawk 11, oferecemos a diversão e o sabor profundo de uma moto esportiva que não se limita às especificações, e você pode desfrutar de um passeio leve enquanto sente totalmente o batimento cardíaco e o som do escapamento do motor”, disse a Honda em sua nota oficial.

Estilo lembra uma café racing com pegada agressiva e atual

O design da Hawk 11 lembra bastante o estilo de motos café racing, porém com mais personalidade. Ela conta com uma pegada esportiva de moto para velocidade, mas sem ter uma carenagem tão robusta e inchada.

Na dianteira, a novidade da Honda conta com farol arredondado em Led. A carenagem exibe diversas curvas e uma superfície suave, que disfarça toda a ferocidade de um olhar mais amplo sobre o modelo. De acordo com a fabricante japonesa, a Hawk 11 “enfatiza não apenas a condução, mas também uma sensação de satisfação após a corrida”.

Motor

O motor que equipa a máquina oferece 1.082 cm³ em quatro tempos. Ele trabalha alinhado com uma transmissão automatizada de seis marchas.

As saídas são pré-definidas de acordo com as condições de direção e preferências do próprio piloto. A nova Honda Hawk 11 conta com controle eletrônico de tração, o que oferece ainda mais segurança.

Por GABRIELA STAHLER / editalconcursosbrasil

Foto: Reprodução Internet