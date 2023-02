Hondjakoff ficará pelo menos 1 ano em clínica, diz amigo

O ator e cantor Sérgio Hondjakoff, de 38 anos, deve ficar em uma clínica de desintoxicação por, pelo menos, um ano. A informação foi revelada pelo cantor Dino Boyer, melhor amigo, compadre, empresário e parceiro em uma dupla de pop funk de Sérgio. As informações são da revista Quem.

O endereço do local onde o ator está não foi divulgado. Hondjakoff, está há sete meses internado e longe da família.

Segundo Boyer, a decisão de manter o ator por mais algum tempo internado é da mãe dele, Carmen Lucia Hondjakoff.

– O Serginho está bem bacana na clínica. Está internado desde junho e deve ficar lá por mais um tempo. A ideia da tia Carmen é deixá-lo pelo menos um ano para desintoxicar totalmente – disse Dino.

Sérgio tem um filho, chamado Benjamin, de 2 anos e 6 meses. A criança é fruto de sua relação com Danielle Monteiro. Para matar a saudade, ele faz contato por meio de videochamada.

– Ele sente muita saudade do Ben e da Dani. E vê os dois uma vez por semana por chamada de vídeo. Eles até poderiam ir visitá-lo, mas é muito longe. Preferimos manter o endereço da clínica em sigilo. O Ben vai fazer 3 anos em julho. E está muito fofo. Sempre vou visitá-lo. Quando chego, ele me abraça, me beija – relatou ainda o cantor, que é padrinho do filho de Hondjakoff.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews