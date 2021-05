Honor finalmente volta a ter serviços Google em seus aparelhos

A Honor, fabricante de smartphones chinesa, informou que os serviços Google finalmente retornarão para os celulares da empresa. A novidade — especulada há tempos e muito esperada pelos usuários — foi divulgada por sua representante na Alemanha através do Twitter que, em resposta a um comentário, garantiu a presença dos serviços no Honor 50, seu próximo lançamento.

Desde sua separação da Huawei, a empresa tem reunido esforços para reverter as limitações impostas pelo governo dos Estados Unidos em maio de 2019. Assim, gradativamente, a Honor pretende reconquistar a confiança no território e retomar negócios e parcerias com companhias norte-americanas.

Inicialmente, a fabricante confirmou o apoio da Qualcomm e, agora, da Google. Com isso, a próxima linha de celulares da marca deve contar com Snapdragon 778G e Snapdragon 888, bem como os serviços da gigante da tecnologia, como citado anteriormente.

Honor exclui confirmação no Twitter

Após confirmar parceria com a Google no Twitter, Honor exclui publicação. Fonte: Twitter/Reprodução

Apesar da aparente confirmação, aparentemente todas as publicações sobre os serviços Google foram apagadas pela conta da Honor. A novidade segue suspensa, portanto, vamos esperar novas informações da fabricante.

De qualquer modo, a expectativa é que a série Honor 50 chegue em junho com três variantes: o Honor 50, Honor 50 Pro e Honor 50 Pro Plus. Até onde se sabe, a versão “comum” será equipada com a plataforma móvel do Snapdragon 765G.

Os modelos Honor 50 Pro e Pro Plus apresentarão o Snapdragon 888. A impressão é de que a Honor realize uma nova investida nos mercados europeu e asiático, onde já ocupou uma posição de destaque.

Fonte: TecMundo /