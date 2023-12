Horários especiais marcam a última semana da roda-gigante no Portal da Amazônia

O Grupo Boticário convida a população de Belém a celebrar a magia deste Natal na última semana da roda-gigante iluminada na Orla de Belém. Os passeios, que normalmente são das 17h às 21h, ganham horários especiais. Nos dias 22 e 23 de dezembro o paraense vai pôde brincar na roda-gigante de 11h às 21h, de graça. O espaço contou ainda com uma caixa de Natal instagramável e decorações que transformaram o Portal da Amazônia em uma vila natalina.

Em sete dias de funcionamento, cerca de 2.000 pessoas garantiram o passeio no brinquedo. Para participar, basta retirar o ingresso no site da Sympla, para viver momentos de diversão e contemplação durante a temporada natalina.

Esta atração nas alturas é a única na região Norte, um presente especial da marca para quem visita um dos pontos turísticos mais frequentados da cidade. Com esta programação, o Boticário reforça a importância de criar memórias e de viver momentos mágicos ao lado de quem realmente importa.

Durante o mês de dezembro, mais de 20 cidades de todas as regiões do Brasil contaram com ações para espalhar a mensagem da campanha, com apresentações culturais, rodas-gigantes, árvores de Natal, ambientação de ruas e espaços públicos, experimentação de produtos e pontos de fotos instagramáveis.

Imagem: Divulgação