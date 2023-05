Horizonte Minerals abre seleção para empregos em Conceição do Araguaia, no Pará

A Horizonte Minerals – empresa com ações nas bolsas de Londres e do Canadá e atuação no Pará – seleciona novos empregados para o quadro direto da empresa na área de laboratório do Projeto Araguaia Níquel, em construção em Conceição do Araguaia, no Sul do Estado. São 25 vagas ofertadas: 4 para supervisor de turno, 12 para técnicos de laboratório, 1 para assistente técnico e 8 para preparadores de amostra. Os contratados vão atuar no canteiro de obras da empresa no município, em regime de turno. O primeiro passo para se candidatar ao processo seletivo é cadastrar o currículo no site da companhia.



Os contratos serão assinados em regime de Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT), com salário compatível com as remunerações do setor. Os novos colaboradores terão acesso a um pacote de benefícios, que conta com assistência médica e odontológica, incluindo os dependentes, vale-alimentação, auxílio para academia (Gympass), além de refeição e transporte gratuitos, participação de lucro nos resultados da empresa, dentre outros.



As candidaturas devem ser feitas pelo site https://horizonte-minerals.factorialhr.com.br/#jobs, nas redes sociais oficiais e no Centro de Informações da Horizonte Minerals, na Avenida Juscelino Kubitscheck, 3576, no Centro de Conceição do Araguaia. Caso o perfil se enquadre nos requisitos, o departamento de Recursos Humanos entra em contato para a entrevista inicial. As etapas seguintes incluem entrevista técnica com o gestor da área e o processo admissional, se o candidato for selecionado.



O diretor de Pessoas da Horizonte Minerals, Rinaldo Dantas, afirma que a empresa tem priorizado a contratação de mão de obra local: “É uma forma de contribuir para o desenvolvimento do município. O processo seletivo é aberto a todos, mas priorizamos cidadãos que vivam no Estado e, em especial, em Conceição do Araguaia”.



Atualmente, a Horizonte Minerals conta com 2.866 contratados, entre próprios e terceiros, dos quais 40% são moradores do Pará e cerca de 26% do município de Conceição do Araguaia e região. Até o momento, dos currículos apresentados, 98% são de candidatos paraenses.

SOBRE A HORIZONTE MINERALS

A Horizonte Minerals plc está desenvolvendo dois projetos Classe 1, 100% de sua propriedade no Estado do Pará: o Projeto Araguaia Níquel e o Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto. Ambos de grande escala, alto teor de níquel, baixo custo, baixa emissão de carbono e escaláveis. O Projeto Araguaia está em construção, com o primeiro metal previsto para o início de 2024. Quando estiver com as Linhas 1 e 2 em fase de produção, produzirá 29.000 toneladas de níquel por ano. Projeto Vermelho está em fase de estudo de viabilidade e deve produzir 24.000 toneladas de níquel e 1.250 toneladas de cobalto por ano para abastecer o mercado de baterias de veículos elétricos. O perfil de produção da Horizonte Minerals a curto prazo, considerando os dois projetos, de mais de 60.000 toneladas de níquel por ano, posiciona a Empresa como uma produtora de níquel relevante globalmente. Os três principais acionistas da Horizonte são La Mancha Investments S.à r.l., Glencore plc e Orion Resource Partners LLP.

Imagem: Divulgação