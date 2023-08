Horizonte Minerals anuncia novo diretor de Operações em Conceição do Araguaia

A Horizonte Minerals nomeou Fernando Marino como o novo diretor de Operações do Projeto Araguaia Níquel, empreendimento de níquel em construção em Conceição do Araguaia, no Sudeste do Pará. O executivo tem mais de 35 anos de experiência no setor, com histórico de desenvolvimento e operação no Brasil e atuação em projetos de mineração de grande relevância em solo paraense.

Marino trabalhou em operações para a Vale no Brasil, inclusive como diretor de Operações de Onça Puma, empreendimento de ferroníquel no Pará, situado a 250 km do Projeto Araguaia. Entre os destaques no currículo, também contam a liderança em uma revisão abrangente dos procedimentos operacionais, de manutenção e de segurança, resultando em uma produção anual recorde de 25.000 toneladas de níquel sem acidentes com afastamento. Ele também atuou como gerente executivo das Operações de Metais Básicos da Vale no Atlântico Sul e, anteriormente, foi responsável pelas operações de mina e planta de cobre do Salobo.

O CEO da Horizonte Minerals, Jeremy Martin, diz que Marino “representa um marco importante para a empresa, enquanto nos preparamos para colocar o Araguaia em produção, uma vez que a construção está cerca de 65% concluída”. “A vasta experiência de Fernando em comissionamento, aumento de produção e operações brasileiras de níquel, somadas aos mais de 20 anos de atuação no engajamento com partes interessadas no estado do Pará, vai agregar muito valor para o Projeto Araguaia.”

SOBRE A EMPRESA

A Horizonte Minerals está desenvolvendo dois projetos Classe 1, 100% de sua propriedade no Estado do Pará: o Projeto Araguaia Níquel e o Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto. Ambos de grande escala, alto teor de níquel, baixo custo, baixa emissão de carbono e escaláveis. O Projeto Araguaia está em construção, com o primeiro metal previsto para o 1º trimestre de 2024. Quando estiver com as Linhas 1 e 2 em fase de produção, produzirá 29.000 toneladas de níquel por ano. O Projeto Vermelho está em fase de estudo de viabilidade e deverá fornecer níquel para o mercado de metais críticos. O perfil de produção combinado da Horizonte Minerals de mais de 60.000 toneladas de níquel por ano posiciona a Empresa como uma produtora de níquel relevante globalmente. Os três principais acionistas da Horizonte são La Mancha Investments S.à r.l., Glencore plc e Orion Resource Partners LLP.

Imagem: Divulgação