Horizonte Minerals divulga relatório de sustentabilidade 2022

A Horizonte Minerals – empresa de níquel com ações nas bolsas de Londres e do Canadá e atuação no Pará – divulga o Relatório de Sustentabilidade 2022, elaborado de acordo com a opção ‘Core’ dos padrões da Iniciativa Global de Relatórios (Global Reporting Initiative, GRI), que acompanha um conjunto mais amplo de divulgações sobre o desempenho de sustentabilidade da companhia. O documento mostra como a Horizonte está fazendo a transição de desenvolvedora de projetos para produtora de maneira sustentável e demonstra o compromisso da empresa com a transparência nos negócios e com o trabalho de gestão de aspectos socioambientais.

“Incorporar a sustentabilidade em nossa forma de operar contribui para solucionar os principais desafios ambientais, sociais e de governança que vivenciamos atualmente no setor de mineração e metais – incluindo a descarbonização e o desenvolvimento socioeconômico”, diz Flávia Veronese, diretora de ESG da Horizonte Minerals.

“O níquel tem um papel vital na transformação energética, essencial nas economias de baixo carbono e contribui diretamente com diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)”, complementa a executiva.

O report mostra, ainda, como a empresa está trabalhando a agenda de desenvolvimento local em conjunto com representantes das comunidades, governo e outras entidades, para ampliar as oportunidades e promover um desenvolvimento sustentável.

Imagem: Divulgação