Horizonte Minerals e FIEPA oferecem capacitação em gestão financeira para Conceição do Araguaia

A Horizonte Minerals promoveu o curso de gestão financeira para empreendedores que participam do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) e do Programa de Desenvolvimento do Turismo, ações em parceria com a iniciativa REDES da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA). Entre os dias 20 e 21 de setembro, a capacitação foi ofertada para as turmas inscritas no 2º ciclo das qualificações, iniciadas desde 2022.

O diretor de Suprimentos da Horizonte Minerals, Pedro Nicolau, explica que essa etapa é complementar à formação que já está em andamento e fundamental para que os participantes tenham êxito. “Uma gestão financeira bem feita garante uma vida longa a qualquer negócio. Muitas vezes é o que decide o sucesso do pequeno ou médio empresário”, comenta. O executivo detalha que até o final do ano serão ministrados cursos de elaboração de proposta técnica e comercial; gestão de contratos; liderança e gestão de pessoas; e marketing e vendas.

Iniciado em novembro do ano passado, o PDF selecionou inicialmente 90 empresas para participar das capacitações e também das mentorias, que servem para acompanhar a aplicação de metodologias e avaliar a efetividade da absorção e aplicação dos conteúdos. Os certificados são entregues ao final dos cursos.

DESENVOLVIMENTO

O principal objetivo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores é oferecer conhecimento e ferramentas de gestão para empreendedores locais, que proporcionem melhor desempenho em suas atividades produtivas, além de fomentar novas oportunidades de negócios. A parceria foca na sustentabilidade econômica, a fim de garantir um relacionamento baseado em excelência e troca de experiências entre empresas e fornecedores locais. Dessa forma, as empresas da região estarão mais preparadas para aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo Projeto Araguaia e por outras iniciativas.

Além das capacitações e da assessoria de negócios, estão previstas atividades que incluem o mapeamento de demandas, divulgação sobre o processo de cadastramento, contratação e avaliação de fornecedores e mentoria. A parceria deve promover, ainda, rodadas de negócios presenciais e on-line e ações para fortalecer associações e cooperativas da região do Projeto Araguaia.

Imagem: Divulgação