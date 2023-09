Horizonte Minerals e FIEPA oferecem capacitação em gestão financeira para empreendedores de Conceição do Araguaia, no Pará

· O curso é a segunda capacitação do semestre realizada pelo Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e Programa de Desenvolvimento do Turismo;

· Os programas são voltados à melhoria contínua do ambiente de negócios no município paraense onde a empresa está construindo o Projeto Araguaia

A Horizonte Minerals promove o curso de gestão financeira para empreendedores que participam do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) e do Programa de Desenvolvimento do Turismo, ações em parceria com a iniciativa REDES da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA). Entre os dias 20 e 21 de setembro, a capacitação será ofertada para as turmas que já estão inscritas no 2º ciclo das qualificações, iniciadas desde 2022.

Os empreendedores locais interessados nas ações do 2º ciclo do PDF podem confirmar a participação pelo e-mail redes.raphael@fiepa.org.br ou por mensagem de WhatsAppp no número (94) 99186-8989. É possível também buscar informações de forma presencial, no escritório da FIEPA, na Avenida JK, 3657, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O diretor de Suprimentos da Horizonte Minerals, Pedro Nicolau, explica que essa etapa é complementar à formação que já está em andamento e fundamental para que os participantes tenham êxito. “Uma gestão financeira bem feita garante uma vida longa a qualquer negócio. Muitas vezes é o que decide o sucesso do pequeno ou médio empresário”, comenta. O executivo detalha que até o final do ano serão ministrados cursos de elaboração de proposta técnica e comercial; gestão de contratos; liderança e gestão de pessoas; e marketing e vendas.

Iniciado em novembro do ano passado, o PDF selecionou inicialmente 90 empresas para participar das capacitações e também das mentorias, que servem para acompanhar a aplicação de metodologias e avaliar a efetividade da absorção e aplicação dos conteúdos. Os certificados são entregues ao final dos cursos.

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores

O principal objetivo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores é oferecer conhecimento e ferramentas de gestão para empreendedores locais, que proporcionem melhor desempenho em suas atividades produtivas, além de fomentar novas oportunidades de negócios. A parceria foca na sustentabilidade econômica, a fim de garantir um relacionamento baseado em excelência e troca de experiências entre empresas e fornecedores locais. Dessa forma, as empresas da região estarão mais preparadas para aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo Projeto Araguaia e por outras iniciativas.

Além das capacitações e da assessoria de negócios, estão previstas atividades que incluem o mapeamento de demandas, divulgação sobre o processo de cadastramento, contratação e avaliação de fornecedores e mentoria. A parceria deve promover, ainda, rodadas de negócios presenciais e on-line e ações para fortalecer associações e cooperativas da região do Projeto Araguaia.

Sobre a Horizonte Minerals

A Horizonte Minerals está desenvolvendo dois projetos Classe 1, 100% de sua propriedade no Estado do Pará: o Projeto Araguaia Níquel e o Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto. Ambos de grande escala, alto teor de níquel, baixo custo, baixa emissão de carbono e escaláveis. O Projeto Araguaia está em construção, com o primeiro metal previsto para o 1º trimestre de 2024. Quando estiver com as Linhas 1 e 2 em fase de produção, produzirá 29.000 toneladas de níquel por ano. O Projeto Vermelho está em fase de estudo de viabilidade e deverá fornecer níquel para o mercado de metais críticos. O perfil de produção combinado da Horizonte Minerals de mais de 60.000 toneladas de níquel por ano posiciona a Empresa como uma produtora de níquel relevante globalmente. Os três principais acionistas da Horizonte são La Mancha Investments S.à r.l., Glencore plc e Orion Resource Partners LLP.

Foto: Divulgação