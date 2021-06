Hortaliças acompanham trajetória de carestia na Grande Belém

Pesquisas semanais feitas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, mostram que a maioria dos produtos hortis (hortaliças, verduras e legumes) comercializados em feiras livres e supermercados da Grande Belém apresentou aumentos de preços no mês passado (Maio/2021) em relação ao mês de Abril/2021. As maiores altas de preços verificadas no mês passado estão nos seguintes produtos: Beterraba, quilo, com reajuste de 16,67%, seguido do chuchu, quilo com alta de 7,28%; cebolinha, maço, com alta de 5,66%; repolho, quilo com alta de 5,07%; cebola, quilo com alta de 1,87%; abóbora, quilo com alta de 1,79% e a couve, maço com alta de 1,15%.



Também no mês passado (Maio/2021), alguns produtos hortis apresentaram recuos de preços, com destaque para a batata doce rosa, quilo com queda de 13,50%, seguida da batata lavada, quilo com queda de 8,09%; macaxeira, com queda de 5,76%; batata doce branca, quilo com queda de 2,76% e da alface, maço, com queda de 1,30%.



O Balanço feito pelo Dieese/PA mostra também que nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021), os reajustes nos preços dos produtos hortis comercializados em feiras e supermercados atingiram a maioria dos produtos pesquisados e em vários com altas superiores a inflação calculada em 3,33% (INPC/IBGE) para o mesmo período. No período analisado, os aumentos mais expressivos foram verificados nos preços da cebola, quilo com alta acumulada de 48,23%, seguida da beterraba, quilo com alta de 35,25%; abóbora, quilo com alta de 31,46%; batata doce rosa, quilo com alta de 12,10%; quiabo, quilo com alta de 8,17%; batata doce branca, quilo com alta de 6,37%; chicória, maço com alta de 6,00%; cheiro verde, maço com alta de 5,05%; maxixe, quilo com alta de 4,96% e da cebolinha, maço com alta de 4,35%.

Ainda conforme o levantamento, também nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021), alguns produtos hortis apresentaram quedas de preços, com destaque para o quilo da batata lavada, com recuo de 19,75%, seguido do quilo da cenoura, com queda de 14,74%; repolho, quilo com queda de 9,28%; couve, maço com queda de 2,76% e do cariru, maço com queda de 2,00%.

EM 12 MESES

O balanço feito pelo Dieese/PA também mostra que nos últimos 12 meses, a maioria dos produtos hortis comercializados em feiras e supermercados da Grande Belém ficou mais cara e muitos com reajustes bem superiores a inflação calculada em 8,90% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Segundo as pesquisas do Dieese/PA, no período analisado (Maio/2020-Maio/2021), os maiores reajustes de preços ocorreram nos seguintes tipos de produtos: beterraba, quilo com alta acumulada de 49,28%, seguido da abóbora, quilo com alta de 34,58%; batata doce rosa, quilo com alta de 27,52%, batata doce branca, quilo com alta de 14,21% e cheiro verde, maço com alta de 11,23%.

Também estão mais caros o quilo do quiabo, com reajuste acumulado de 7,36%; o repolho, quilo com alta de 7,32%; feijão verde, maço com alta de 6,99%; macaxeira, quilo com alta de 5,01%; chuchu, quilo com alta de 4,95%; maxixe, quilo com alta de 3,51% e o pepino, quilo com alta de 3,35%.

Também nos últimos 12 meses (Maio/2020-Mai/2021), alguns produtos apresentaram recuos de preços, com destaque para o quilo da cenoura, com queda de 35,50%, seguido da batata lavada, quilo com queda de 15,13%; pimentão verde, quilo com queda de 5,74% e da cebola kg com queda de 3,03%.

