Hortaliças alcançaram preços assustadores no ano passado em Belém

Um estudo com a trajetória de preços dos produtos hortis (hortaliças, legumes e verduras) comercializados em feiras livres e supermercados da Grande Belém no ano de 2021 (Janeiro-Dezembro) foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 13, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, segundo o qual, os valores praticados estão absurdamente além do poder aquisitivo da população.

Os dados analisados mostram altas de preços na grande maioria dos produtos pesquisados, e com reajustes bem acima da inflação estimada para o mesmo período.

Em dezembro do ano passado, as pesquisas do Dieese/PA apontam que a grande maioria dos produtos apresentou altas de preços em relação a Novembro/2021.

As altas de preços mais expressivas verificadas no mês passado foram nos seguintes produtos: Cebola, quilo com reajuste de 8,71%, seguido da batata lavada, quilo com alta de 8,08%; alfavaca, maço com alta de 7,08%; batata doce rosa, quilo com alta de 6,89%; macaxeira, quilo com alta de 3,62%; salsa, maço com alta de 3,45%; pepino, quilo com alta de 2,86%; couve, maço com alta de 1,62%; chuchu, quilo com alta de 1,59%; batata doce branca, quilo com alta de 1,29%; cheiro verde, maço com alta de 1,27%; cebolinha, maço com alta de 1,18%; maxixe, quilo com alta de 1,08% e do cariru, maço com alta de 1,01%.

Também no mês de passado (Dezembro/2021), poucos produtos hortis apresentaram quedas de preços, com destaque para a alface, maço com recuo de 6,64%, seguida do repolho, quilo com queda de 1,41% e do feijão verde, maço com queda de 0,51%.

NO ANO O balanço efetuado pelo Dieese/PA, como já era esperado, mostra ainda que a maioria dos produtos hortis comercializados em feiras livres e supermercados da Grande Belém apresentou aumentos de preços no ano de 2021 (Janeiro-Dezembro) e muitos com reajustes bem acima da inflação calculada em 10,16% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

No ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), os maiores reajustes de preços ocorreram nos seguintes tipos de produtos: abóbora, quilo com alta acumulada de 31,46%, seguida da batata doce rosa, quilo com alta de 30,67%; pimentão verde, quilo com alta de 26,48%; alfavaca, maço com alta de 22,22%; cheiro verde, maço com alta de 20,71%; pepino, quilo com alta de 18,98%; batata doce branca, quilo com alta de 17,92%; chuchu, quilo com alta de 15,71%; salsa, maço com alta de 9,38%; repolho, quilo com alta de 8,51%; macaxeira, quilo com alta de 7,92%; beterraba, quilo com alta de 7,05%; chicória, maço com alta de 6,67%; quiabo, quilo com alta de 6,56%; cebolinha, maço com alta de 6,21%; cebola, quilo com alta de 5,45%; e da couve, maço com alta de 3,87%.

Ainda no ano passado (Jan-Dez/2021), segundo o Dieese/PA, poucos produtos hortis apresentaram quedas de preços, com destaque para a cenoura, quilo com recuo de 3,69%, seguida da batata lavada, quilo com queda de 3,08%; alface, maço com queda de 1,32%; jambu, maço com queda de 1,23% e do feijão verde, maço com queda de 1,01%.

imagens: Arquivo A Província do Pará