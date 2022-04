Hortaliças seguem a trajetória de altas e aquecendo a inflação

Os produtos hortis (hortaliças, legumes e verduras) comercializados em Feiras Livres e Supermercados da Grande Belém continuam altos e, cada diz mais, amentando de preços. É o que afirma o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que divulgou pesquisa com foco no primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2021) e também nos últimos 12 meses.



Segundo as pesquisas semanais feitas pelo órgão, a maioria dos produtos hortis teve crescimento de preços no mês passado (Março/2021) em relação ao mês de Fevereiro/2021. Ainda segundo as pesquisas, as altas de preços mais expressivas verificadas no mês passado foram nos seguintes produtos: Batata doce branca, quilo com reajuste de 7,28%, seguida da Cebola, quilo com alta de 6,61%; Beterraba, quilo com alta de 6,36%; Batata doce rosa, quilo com alta de 5,95%; Pimentão verde, alta de 4,61%; Cebolinha, maço com alta de 1,86%; Quiabo, quilo com alta de 1,79%; Alface, maço com alta de 1,78%; Macaxeira, quilo com alta de 1,77%; Couve, maço com alta de 1,69% e o Cariru, maço com alta de 1,00%. Também no mês passado, alguns produtos hortis apresentaram recuos de preços, com destaque para a Batata lavada, quilo com queda de 15,31%, seguida da Cenoura, quilo com queda de 7,28%; Chuchu, quilo com queda de 5,48%; Abobora, quilo com queda de 3,84%; Salsa, maço com queda de 3,05%; Alfavaca, maço com queda de 2,97%; Repolho, quilo com queda de 2,70%; Jambu, maço com queda de 1,23%; Pepino, quilo com queda de 1,20% e o Maxixe, quilo com queda de 1,18%



PRIMEIRO TRIMESTRE

O Dieese/PA mostra que no primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2021) os reajustes nos produtos hortis comercializados em Feiras Livres e Supermercados da Grande Belém atingiram a maioria dos produtos pesquisados e com altas superiores à inflação calculada em 1,96% (INPC/IBGE).

No primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2021), os maiores reajustes de preços ocorreram nos seguintes tipos de produtos: Cebola, quilo com alta de 31,88%, seguida da Batata doce rosa, quilo com alta de 30,67%; Abóbora, quilo com alta de 24,50%; Batata doce branca, quilo com alta de 11,06%; Beterraba, alta de 9,14%; Macaxeira, alta de 8,68%; Chicória, maço com alta de 7,33%; Quiabo, quilo com alta de 3,76% e o Cheiro verde, maço com alta de 3,54%.



Também no mesmo período analisado (Janeiro-Março/2021), poucos produtos hortis apresentaram quedas de preços, com destaque para o quilo do Repolho, com recuo de 16,49%, seguido da Cenoura, quilo com queda de 6,14% e da Batata lavada, quilo com queda de 5,80%.



EM 12 MESES

Nos últimos 12 meses, ainda segundo o Dieese/PA, a maioria dos produtos hortis comercializados em Feiras Livres e Supermercados da Grande Belém ficou mais cara e muitos com reajustes bem maiores que a inflação calculada em 6,94% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



No período analisado, os maiores reajustes de preços ocorreram nos seguintes tipos de produtos: Batata doce rosa, quilo com alta de 49,01%, seguida da Cebola, quilo com alta de 43,62%; Abóbora, quilo com alta de 26,60%; Batata lavada, quilo com alta de 24,70%; Beterraba, quilo com alta de 18,08%; Macaxeira, quilo com alta de 10,34%; Batata doce branca, quilo com alta de 8,87%; Cheiro verde, maço com alta de 8,47%; Repolho, quilo com alta de 8,00% e do Pimentão verde, quilo com alta de 7,08%. Também nos últimos 12 meses, poucos produtos apresentaram recuos de preços, com destaque para o quilo da Cenoura com queda de 25,54%, seguida do quilo do Chuchu, com queda de 8,12%; Pepino, quilo com queda de 6,02% e do Maxixe, quilo com queda de 3,96%.



Imagem: Reprodução