Hospitais antecipam festejos pelos Dia dos Pais com homenagens inclusivas e lúdicas

Os hospitais estaduais Jean Bitar (HJB), o Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), e o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) anteciparam as homenagens pelo Dia dos Pais, festejado anualmente no segundo domingo de agosto, com ações inclusivas e de humanização voltadas aos colaboradores, usuários em atendimento e/ou internados, além de acompanhantes desses pacientes, visando contribuir com a melhora clínica e elevar a autoestima.

No Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, a comemoração, ocorrida na quinta-feira, 10, e sexta-feira, 11, contou com a montagem de um Painel Instagramável para fotos e entrega de brindes e cartões com mensagens temáticas. Francisco dos Santos, 39 anos, da cidade de Tucuruí, acompanha a esposa que passou por cirurgia de tireóide, e foi um dos que elogiou a iniciativa. “Eu agradeço muito pela homenagem para nós, que somos pais, e gostaria de parabenizar o hospital pelo ótimo atendimento. Agora estou mais feliz ainda porque minha esposa que vai passar essa data com a nossa família, em casa, e com saúde. Isso é muito gratificante”, afirmou.

A presidente do Grupo de Trabalho de Humanização (GHT) do Jean Bitar, Priscila Brito, destacou a importância de iniciativas dessa natureza. “Por ser uma data importante, o Grupo de Humanização optou por fazer essa lembrança que aproxima e fortalece ainda mais os laços afetivos entre pais e filhos”.

Já no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, a ação “Um toque de autoestima” foi pensada e desenvolvida pelo Comitê de Humanização da unidade hospitalar, que pertence à rede de saúde pública do Pará e é gerenciada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH).

Internado na unidade, Rodrigo Alcântara, 28 anos, veio de Barcarena, e revelou satisfação em poder participar da atividade realizada no HMUE. “É muito bom porque a gente sai um pouco do leito e isso faz bem para a recuperação. Acredito que não só pra mim, mas para todos que estão aqui. Melhora a autoestima!”, disse.

No Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, as comemorações pelo Dia dos Pais ocorreram na sexta-feira (11) com ações lúdicas conduzidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), em parceria com o setor de Arte e Cultura. Os participantes puderam escolher entre os Jogos de Pebolim, Tênis de Mesa, Dama, Xadrez e Uno. Na piscina do Centro Especializado em Reabilitação (CER 4), o Vôlei Aquático foi uma das opções oferecidas ao lado do torneio de karaokê.

Para Murilo Ferreira, profissional do setor de Arte e Cultura, a atividade proporcionou uma dinâmica interativa para fortalecer ainda mais o espírito de equipe do CIIR. “Além de reconhecer a data, o evento proporciona uma interação entre os pais, tanto colaboradores, quanto acompanhantes dos reabilitandos, tornando este dia mais leve e descontraído. Toda a dinâmica relembrou a minha infância como o pebolim; incentiva o brincar com os filhos, também”, acrescentou.

Imagens: Agência Pará de Notícias