Hospitais do Pará aumenta atendimento para pessoas com sequelas do covid-19

O Governo do Pará por meio da secretaria de estado de saúde pública(sespa) vai aumentar o atendimento do programa triagem pós-covid, na qual atende pacientes que tiveram a doença e que apresentaram sequelas depois da recuperação da doença.

O serviço será oferecido nos Hospitais Do Baixo Amazonas (HRBA) em Santarém, em Altamira pelo Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) com agendamento para atendimento pelo WhatsApp: (93) 98113-1506, no Hospital Regional Do Sudeste do Pará, em Marabá na qual o agendamento também é feito por celular pelo número (94) 98116- 1989. Já na Região Metropolitana de Belém, o atendimento será feito pela Policlínica Metropolitana onde os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp no número: (91) 98521-5110.

Lembrando que as pessoas que serão atendidas pelo programa de triagem pós-covid, são pessoas que possui algum tipo de sequelas como por exemplo algum tipo de alteração no paladar e olfato, ansiedade, rinite, insônia ou hipertensão arterial.

Foto: Agência Pará