Hospitais Públicos do Pará ofertam vagas de emprego 

Os Hospitais Públicos do Estado do Pará estão com vagas abertas para compor seu quadro de funcionários, nas cidades de Ananindeua, Barcarena, Altamira e Marabá. As oportunidades são para candidatos que desejam trabalhar nas áreas assistenciais, administrativas e de apoio.

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)

O hospital do município de Ananindeua está com vagas disponíveis para os cargos de médico, médico cirurgião plástico, assistente social, analista de sistemas e fisioterapeuta.

Hospital Materno-Infantil de Barcarena

As vagas para o hospital de Barcarena, são para atuar como agente de portaria, analista de comunicação, almoxarife, enfermeiro, farmacêutico e auxiliar de farmácia.

Hospital Regional Público da Transamazônica

No Hospital de Altamira, as oportunidades são para técnico de enfermagem para início imediato e copeiro hospitalar.

Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP)

Em Marabá as oportunidades são na área de auxiliar de higienização e oficial de manutenção.

As inscrições podem ser realizadas no site do pró saúde no menu “trabalhe conosco”, o prazo de inscrição é até o dia 23 de fevereiro.

Link de inscrição

Foto: Divulgação