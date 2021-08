Hospitais públicos estão com vagas para contratação imediata em 5 cidades do Pará

Vagas contemplam vários níveis de escolaridade e são para Belém, Altamira, Barcarena, Canaã dos Carajás e Marabá.

Hospitais públicos estão com vagas de emprego disponíveis para contratação imediata. As vagas são para Belém e nas regiões de Altamira, Barcarena, Canaã dos Carajás e Marabá.

As oportunidades contemplam vários níveis de escolaridade e são para as áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar.

Em Altamira, o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) tem vagas para técnico de enfermagem e nutricionista. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de agosto.

Na região do Baixo Tocantins, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), localizado a 114km da capital Belém, está contratando técnico de laboratório. O prazo da candidatura se encerra no dia 25 de agosto.

Na capital, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo está com oportunidades para técnicos de enfermagem, enfermeiro e auxiliar de higienização e limpeza, sendo que esta última vaga é exclusiva para PCDs. O prazo para inscrição encerra no dia 26 de agosto.

Ainda em Belém, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) oferece vagas para os cargos de escriturário hospitalar, auxiliar administrativo, líder de portaria e auxiliar de manutenção. As inscrições podem ser feitas até o final do mês de agosto.

Em Canaã dos Carajás, o Hospital 5 de Outubro (HCO) tem vagas para farmacêutico. As inscrições vão até o dia 30 de agosto.

No Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para os cargos de fonoaudiólogo e auxiliar de manutenção, os interessados podem se candidatar até o dia 23 de agosto.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da Pró-Saúde.

Em seguida, no menu “Trabalhe Conosco”, selecione a opção “Conheça nossas oportunidades”. Clique na vaga desejada e, depois, acesse a opção “Cadastre seu Currículo”. Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil em portal de vagas.

Cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, deve ser realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.