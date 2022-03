Hospital Abelardo Santos é referência em procedimento endovascular

Com tecnologia de ponta e equipe especializada, o HRAS se consolida na oferta de cirurgias minimamente invasivas para tratar doenças do aparelho circulatório

Em Belém, o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, se consolida como referência da rede pública estadual de saúde em tratamento de média e alta complexidade endovascular. Apenas nos três primeiros meses de 2022, até 23 de março, 41% dos procedimentos realizados com o auxílio de alta tecnologia na sala de hemodinâmica foram nesta especialidade. São procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, realizados por equipe especializada com materiais de ponta, que possibilitam melhoria na vida dos pacientes.

No HRAS, além da cirurgia vascular e demais procedimentos endovasculares, também são realizadas outras intervenções cirúrgicas. Em fevereiro de 2022, a especialidade representou 23% do total de procedimentos registrados nas 13 especialidades médicas oferecidas. Por mês, o HRAS tem capacidade para fazer até 90 cirurgias vasculares, que tratam de doenças nas artérias, veias e vasos linfáticos, em parceria com a angiologia, especialidade responsável pelo estudo clínico dessas doenças.

Após investigar fortes dores no estômago, a autônoma Maria Genira da Cruz Silva, 64 anos, descobriu que, além de problema gástrico, apresentava um aneurisma na aorta torácica. Com a descoberta da doença, a paciente precisou ser encaminhada do município de Tailândia, na região Sudeste, para o HRAS no último dia 20 de janeiro. Durante o período de hospitalização, ela passou por cirurgia no último dia 17 de março. “Estava com dores no estômago, e na investigação os médicos observaram esta doença, que desconhecia. Fiquei surpresa com a urgência do tratamento. Depois de mais de dois meses internada, fiz a cirurgia e vou recomeçar minha vida. Voltar para minha casa e rever minha família”, contou a paciente ao receber alta hospitalar nesta semana, ao lado do filho José Deusdete da Silva, 44 anos.

Especialidade – O coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Regional Abelardo Santos, Moisés do Carmo Bastos, explicou o procedimento em Maria Genira Silva. “Foi realizado por um acesso cirúrgico na artéria femoral direita. Foi implantada por cateterismo uma endoprótese para correção do aneurisma. A hemodinâmica é tratada como alta complexidade, porque permite o tratamento de patologias complexas com técnicas minimamente invasivas e materiais especiais”, disse o especialista. Além de Moisés Bastos, integraram a equipe responsável pelo procedimento os médicos Bruno Antunes e Murilo Oliveira, e profissionais do centro cirúrgico.

O diretor Técnico do Hospital Abelardo Santos, Paulo Henrique Ataíde, esclareceu que um aneurisma na aorta torácica é uma protuberância cheia de sangue em uma parte da aorta que passa pelo peito. “Este é o principal vaso sanguíneo do corpo. Sai do coração, passa pelo peito e vai até o abdômen, onde se divide para levar sangue às pernas”, explicou.

Paulo Henrique Ataíde acrescentou que a patologia é considerada grave. “A saliência na aorta torácica pode tornar-se fraca, e a força da pressão sanguínea normal pode fazer com que se rompa. O que, por sua vez, pode levar a fortes dores e hemorragia interna grave. Antes, o tratamento para estas doenças era pouco realizado no SUS (Sistema Único de Saúde). No entanto, com o serviço oferecido no HRAS, os procedimentos passaram a ser realizados quase que diariamente, patrocinados pelo SUS”, reforçou o médico.

Hemodinâmica – Por tratar alta complexidade, o HRAS conta com uma sala de hemodinâmica para exames diagnósticos e intervenções terapêuticas por meio de radiologia cardiovascular, usualmente recorrendo a cateteres e injeções de contraste. “Neste setor são realizados procedimentos terapêuticos, como angioplastia, drenagens e embolizações terapêuticas. A hemodinâmica é utilizada para tratamentos mais delicados, ligados às especialidades neuro e vascular, sendo que a média de mais de 30% é de vascular”, informou Vera Nunes, supervisora do complexo cirúrgico.

O HRAS dispõe de aparelho de tomografia computadorizada para realização de angiotomografia – exame que permite o diagnóstico e o planejamento cirúrgico das patologias vasculares. Também há um aparelho de ultrassonografia com doppler para diagnósticos vasculares, e auxiliar nos procedimentos minimamente invasivos. A unidade conta ainda com a hemodinâmica, que emite radiação contínua e possibilita cirurgias endovasculares.

Investimentos – Para Marcos Silveira, diretor Executivo do “Abelardo Santos”, o investimento do governo do Estado vem resultando em benefícios imensuráveis à população. “Temos, hoje, cirurgias com altíssimo grau de complexidade, que antes eram pouco ofertadas pelo SUS. São procedimentos que precisam de equipamentos de alta tecnologia, de material com custo elevado e, especialmente, uma equipe de especialistas preparados para salvar vidas. Tudo isso, atualmente, é disponibilizado pelo HRAS, que vem se consolidando em tratamento vascular”, acrescentou o gestor.

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos é uma unidade da rede de saúde pública estadual administrada pelo Instituto Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). “O HRAS é referência na rede não apenas pelo seu tamanho e infraestrutura, mas por tudo que ele oferece para a saúde e a qualidade de vida da população paraense. Diariamente, a unidade vem atendendo desde a porta-aberta da pediatria, até as cirurgias com alto investimento do governo do Estado, como na vascular, especialidade que passou a ser consolidada como referência na unidade”, destacou Rômulo Rodovalho, titular da Sespa.

