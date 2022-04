Hospital Abelardo Santos lança projeto ‘Chamadas das Emoções’

A unidade investe em tecnologias para encurtar a distância e aumentar o afeto entre pacientes, familiares e amigos

A saudade é um sentimento inevitável para quem está hospitalizado em tratamento de saúde. Pensando em amenizar esse distanciamento, em Belém, o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), localizado no distrito de Icoaraci, aderiu ao uso da tecnologia para promover encontros virtuais entre os pacientes e suas famílias e amigos.

Diferente das já conhecidas visitas online, regulamentadas pela Lei Federal n° 14.198 do ano passado, apenas para pacientes impossibilitados de receber visitas e ter acompanhantes, o Projeto ‘Chamada das Emoções’ vai além: a iniciativa visa surpreender a todos os pacientes em ocasiões especiais, como aniversários ou datas comemorativas.

Emoção – No dia 11 de março, o entregador de jornal, Manoel Nazareno Monteiro, foi internado na unidade para se submeter a um cateterismo, também conhecido como angiografia para a obstrução das veias dos membros inferiores e permitir que o fluxo sanguíneo volte ao normal. Com mais de 14 dias hospitalizado, ele teve de completar seus 62 anos no HRAS, mas o que não esperava, era ter uma comemoração junto aos seus familiares.

“Nossa! Gostei muito, é bom ser lembrado, ainda mais no momento que pensamos estar esquecidos!”, exclamou o autônomo. O “Parabéns Pra Você” foi cantado pela equipe multiprofissional da unidade de forma remota, junto com os familiares de seu Manoel. “Sem dúvida, essa surpresa deixou o meu dia bem melhor. Obrigada”, agradeceu o morador do bairro da Cremação.

A comemoração do aniversário de Lizandra Conceição, com a participação remota de sua família, deixou a paciente comovida. Moradora do município de Breves, na região do Marajó. “Eu moro longe, não tenho ninguém aqui em Belém e nem telefone celular. Fiquei mais feliz e aliviada de ver minha família, falei para eles, disse como estou e, também, consegui perguntar pela minha filha Laura. Não é fácil estar aqui, isso vai me ajudar a aguentar firme”, argumentou.

Iniciativa – O Projeto ‘Chamadas das Emoções’ implantado na segunda quinzena de março, acontece conforme a necessidade social, emocional ou comemorativa de cada paciente hospitalizado. Para ser atendido, a pessoa precisa apenas estar em condições emocionais, avaliadas pela equipe médica.

“Usamos o tablet disponível na unidade para realizar videochamadas no dia do aniversário de nossos pacientes e cantamos parabéns junto com algum familiar, já conectamos usuário com seus parentes de outros municípios, devido não ter um meio comunicação como o celular. Isso melhora o dia de qualquer pessoa”, explicou a analista de humanização do HRAS, Suellen Santos.

O diretor técnico do Abelardo Santos, Paulo Henrique Ataíde, contribuiu com a implantação da iniciativa e reforça que as videochamadas se tornaram uma ferramenta que auxilia na recuperação e autoestima de um paciente hospitalizado. “Essa aproximação tem um papel relevante no processo de recuperação do paciente. Além de levar também informação à família, essa iniciativa é um ato de amor e compaixão. Podermos garantir um momento de alegria e um afago no coração de famílias e pacientes que sofrem com a distância e a incerteza de um próximo encontro”, destacou.

Afago – Para a psicóloga do HRAS Camila Cruz, ter o auxílio da tecnologia, faz a aproximação entre essas famílias, proporcionando conforto emocional e amenizando a angústia resultante da distância. “Na hospitalização, a saudade de casa é um dos fatores de mais sofrimento psíquico, sobretudo, usuários provenientes do interior. É comum escutarmos ‘eu estou com muita saudade de casa’. É possível observar melhora significativa no estado de humor após o contato com os familiares”, observou a psicóloga.

Lei – A Lei n° 14.198 de 02 de setembro de 2021, dispõe sobre videochamadas apenas para pacientes internados em serviços de saúde que estejam impossibilitados de receber visitas e seus familiares.

O diretor executivo do Abelardo Santos, Marcos Silveira, explica que o Projeto ‘Chamada das Emoções’, é paralelo a esta Lei, porém respeita todos os critérios de Proteção de Dados e segurança do paciente, conforme prevê a legislação. “Esse projeto criado pela humanização, é uma forma de levar para o paciente, algum afago em datas comemorativas, estando ele ou não, na presença de acompanhantes no hospital. Ou seja, todos podem ser atendidos e surpreendidos de alguma forma, com uma videochamada em seu aniversário, no dia das mães, dos pais, por exemplo, ou mesmo, acompanhar algo muito importante que se passa lá fora durante o período de internação”, detalhou.

Infraestrutura – O HRAS tem um complexo cirúrgico com seis salas operatórias, sete leitos de sala de Recuperação Pós Anestésica (RPA) e três salas de indução, além da Hemodinâmica, para a realização de procedimentos neurológicos e vasculares minimamente invasivos.

O Hospital Abelardo Santos é a maior unidade pública do Governo do Pará, sendo administrado pelo Instituto Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Atualmente, a unidade dispõe de 340 leitos, entre clínico, cirúrgicos, de Unidades de Cuidados Intermediários – UCIs e Unidades de Terapia Intensiva – UTIs com perfil de atendimento Neonatal, Pediátrico e Adulto.

Por Governo do Pará (SECOM)