Hospital Aberlado Santos incentiva a doação de livros a Projeto Biblioteca Itinerante 

O Hospital Regional Dr. Aberlado Santos (HRAS), localizado no distrito de Icoaraci em Belém, lança a campanha “Doe Conhecimento”, que estimula a sociedade a doar livros, revistas, jogos didáticos, caderno de caligrafias e de pinturas, para abastecer a Biblioteca Itinerante, que será inaugurada no dia 15 de março. O objetivo é estimular a leitura de adultos e crianças no ambiente hospitalar, como forma de amenizar a ansiedade e o estresse durante o tratamento de saúde.

Durante um mês será arrecadado materiais diádicos que servirão, além de um extensor de conhecimento, de recursos terapêuticos para crianças e adultos que se encontram em fase de tratamento no hospital.

Para quem puder contribuir com a doação, basta se dirigir até á guarita principal da unidade, na avenida Augusto Montegro, s/n, no bairro do Agulha, de 8h ás 20h, quando for realizado a entrega, deve ser identificado o conteúdo e direcionado ao setor de humanização do Aberlado Santos.

“Estamos convocando toda a sociedade paraense, em especial os moradores de Icoaraci, os usuários, os colaboradores, todos que fazem parte do universo Abelardo Santos a se unir nesta campanha e doar conhecimentos. As mães que tiverem livros que já foram usados, jogos, brinquedos educativos, ou qualquer outro material que possa estimular o conhecimento de adultos e crianças são bem-vindos”, explicou Suellen Santos, analista de humanização do HRAS.

Qualquer pessoa pode contribuir com a doação, e até mesmos instituições de ensino e órgãos, como por exemplo, escolas, universidades, comunidades, igrejas.

Cerca de 5 mil pessoas circulam diariamente na unidade, entre pacientes, acompanhantes, colaboradores e prestadores de serviço. O Hospital Aberlado Santos é a maior unidade pública do Governo do Estado. Ele é administrado pelo Instituto Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Esta ação é alusiva ao Dia Internacional da Doação de Livros, celebrado no dia 14 de fevereiro.

Foto: Divulgação