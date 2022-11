Hospital Aberlado Santos realiza campanha unificada de Outubro Rosa e Novembro Azul

Na última segunda-feira (31), os profissionais que atuam no Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém, deram início à campanha unificada de “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”. Com palestras e rodas de conversa, colaboradores e pacientes puderam tirar dúvidas relacionadas aos tipos de cânceres, além de receberem fôlderes explicativos sobre o desenvolvimento da doença, principais sintomas e cuidados.

Anualmente, várias ações e campanhas são realizadas dentro do HRAS tendo como objetivo principal a disseminação de informações sobre saúde e bem-estar. A programação foi uma iniciativa conjunta do Grupo de Trabalho de Humanização (GHT) da unidade e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA).

O Regional Abelardo Santos é uma unidade pública, administrada pelo Instituto Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O HRAS mantém 340 leitos de UTI e Clínicos (pediátricos e adultos), atende a 13 especialidades médicas, e conta com o serviço de equipes multiprofissionais, entre elas, a hidroterapia. Além disso, são realizados 20 tipos de exames de imagem e dispõe de 350 especificações para solicitação de diagnósticos laboratoriais.

Foto: Divulgação