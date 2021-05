Hospital Bettina Ferro promove ação de prevenção ao glaucoma

O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) realizará no sábado (29), uma ação que tem o objetivo de agilizar o diagnóstico e o tratamento do glaucoma, doença que pode levar à cegueira. Serão atendidos pacientes encaminhados das Unidades Municipais de Saúde dos bairros do Guamá e Terra Firme, em Belém.

Das 8h às 9h serão atendidos os pacientes oriundos da UMS Terra Firme e, de 10h às 11h, os pacientes da UMS Guamá. Para ser atendido no dia 29, pacientes devem procurar um desses postos de saúde durante esta semana.

O público alvo são pessoas com mais de 60 anos e que tenham histórico familiar de glaucoma. No sábado, essas pessoas deverão comparecer ao Bettina Ferro, localizado no campus da Universidade Federal do Pará, para realizar o diagnóstico através dos exames de oftalmoscopia e fundo de olho.

Os pacientes que tiverem necessidade terão tratamento garantido pelo hospital universitário, que disponibiliza o colírio para diminuição da pressão ocular, tratamento com laser e cirurgia de glaucoma.

