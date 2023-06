Hospital da Mulher irá promover atendimento, exames e proteção para as mulheres do Pará

O Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, em Belém, será a primeira unidade do Estado do Pará a ofertar atendimento exclusivo para as mulheres com atendimentos de urgência e emergência, exames complexos e assistência a vítimas de violência, por meio do acesso à rede de atenção à mulher.

Localizado na avenida Gentil Bittencourt, a construção do hospital é uma obra do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), que irá contribuir para dar melhor vazão ao fluxo proveniente de outras unidades da capital paraense.

Um pouco mais de 80% dos serviços já se encontram concluídos, sendo 11 andares com a estrutura finalizada. Para isso, foi empregado um efetivo de 210 trabalhadores, que de maneira direta e indireta, está envolvido nas frentes de trabalho. As obras se concentram na instalação de pele de vidro na fachada, paredes em drywall, instalações elétricas, hidrossanitárias, incêndio, climatização, sonorização, antena, gases e instalação de máquinas de ar- condicionado nos andares destinados aos leitos de internação.

“É com muito orgulho que estamos dando sequência à obra de construção do Hospital Público da Mulher, que é uma das prioridades deste Governo e irá reforçar a saúde pública, não só na Região Metropolitana de Belém, mas em todo o estado, exclusivamente para o público feminino. Um espaço totalmente estruturado, equipado e com a assistência necessária que as mulheres precisam”, afirmou o titular da Seop, Ruy Cabral.

A unidade irá dispor de 120 leitos com serviços para atendimentos e diagnósticos especializados em ginecologia (geral, climatério, infanto puberal e colposcopia), mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia e dermatologia, abrangendo urgência e emergência.

“É uma grande honra ter um hospital desse. A gente sabe todas as dificuldades que já tem na saúde e ter um hospital específico para a mulher é uma coisa maravilhosa. Sabendo também que temos várias doenças, principalmente o câncer de útero, que é um dos mais altos e tendo aqui uma especialização para gente se tratar é maravilhoso”, disse Perla da Silva, uma das funcionárias da obra.

O projeto vai possibilitar o atendimento de qualidade com uma estrutura moderna e voltada para o público feminino, possibilitando, assim, um cuidado mais efetivo e específico para a mulher.

Estrutura – Com mais de 17 mil metros quadrados, o hospital terá 11 andares, sendo o térreo para atendimento de urgência e emergência, consultas, ala de diagnósticos por imagem e atendimento ambulatorial. No segundo andar, haverá serviços de nutrição e dietética junto com o refeitório e o terceiro pavimento vai concentrar os setores de administração, ensino e pesquisa, além do apoio técnico e de logística. As salas de cirurgia ficarão no quarto andar e os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no quinto andar. Já do sexto ao décimo, ficarão os leitos clínicos e um auditório no 11º andar.

Taila Silva é estagiária da segurança do hospital e fala sobre a relevância dessa ação do governo.

“Eu vejo que as mulheres estão sendo de fato valorizadas no estado do Pará e que esse governo está com um olho melhor para a gente. Saber que vai haver assistência aqui dá uma sensação de conforto por que as mulheres são oprimidas, muitas vezes sofrem agressões, abusos. Então, a gente é muito oprimida ao procurar ajuda e pedir socorro num momento de vulnerabilidade. Pode-se dizer que as mulheres vão se sentir mais seguras, mais à vontade, com uma sensação de alivio“, afirmou Taila.

Texto com colaboração de Lucas Germiniani/Ascom SEOP

Fonte: Agência Pará/Foto: Paulo Lourinho/Ascom Sedop