Hospital das Clínicas instaura novos ventiladores pulmonares

A Fundação Hospital De Clínicas Gaspar Vianna instaura dez novos ventiladores pulmonares na infraestrutura tecnológica de terapia intensiva, de suas UTI, contribuindo na intervenção das equipes assistenciais, com o auxílio da utilização do sistema de suporte ventilatório.

A instalação do sistema será realizado nas duas unidades de terapia intensiva adulta do Hospital, suprindo dessa forma as necessidades de suporte ao sistema respiratório substituindo a função do pulmão.

Além do aparelho ser de suma importância para o paciente que infelizmente não consegue respirar sozinho e precisa do auxílio do sistema respiratório, o novo aparelho moderno contém recursos importantes como leitura e análise de dados, gráficos em tela, sistema de alarmes e modalidades de ventilação.

Foto: Gaspar Vianna PA

Jornalista : Marina Moreira