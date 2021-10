Hospital de Campanha do Hangar será desativado com cerimônia ecumênica

Neste próximo sábado (16) as 17h, o Governo do Pará vai realizar uma cerimônia ecumênica que marcar o fechamento do hospital de campanha do hangar. A cerimônia terá um momento que será exibido um vídeo em homenagem aos profissionais de Saúde e pacientes que viveram momentos marcantes durante a passagem pelo hospital provisório.

Também haverá um culto ecumênico com a presença de lideranças evangélicas, católica, islâmica, judaica e afroreligiosa.

Durante a cerimônia será realizado o plantio de mudas de árvores amazônicas, também terá uma rápida apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, que acompanhará o ato simbólico do apagamento das luzes do Hospital de Campanha.

A programação será aberta ao público, as pessoas terão o acesso pelo estacionamento do hangar, a programação também será exibida online, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Governo do Estado do Pará.

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Pará