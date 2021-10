Hospital de Campanha será desativado em Santarém no fim do mês

O Hospital de Campanha montando para o enfrentamento da covid-19 será desativado em Santarém no dia 31 de outubro com a transferência dos últimos pacientes.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), ficando a cargo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H) atendimento de pacientes com suspeita ou com o diagnóstico da doença, que vai disponibilizar 12 leitos exclusivos (10 clínicos e 2 de estabilização). Antes do encerramento, haverá uma programação envolvendo colaboradores no dia 29.

De acordo com o cronograma, até o dia 31 de outubro, ocorrerão a transferência de pacientes, a retirada de equipamentos, a limpeza do terminal, a sanitização e reparos da estrutura para a devolução do espaço para a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc).

Ainda de acordo com a SEMSA, a redução do número de casos e o avanço da vacinação já alcançaram o público alvo de 12 anos. Segundo o relatório, no dia 2 de outubro, a unidade chegou a ter 9 pacientes internados, reduzindo assim, a taxa de ocupação que chegou a ser de 67,5% em Julho para a taxa atual de 27,5%. Segundo apurou o Portal OESTADONET, a ocupação desta quinta-feira (19), era de apenas 11 pacientes.

O processo de desativação da unidade inclui ainda a retirada de equipamentos, a limpeza do terminal, a sanitização e reparos da estrutura para a devolução do espaço para a Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), que deve ocorrer até o fim de novembro.

Instalado em fevereiro, o Hospital contou com 60 leitos (sendo 56 clínicos e 4 de estabilização), sendo montado nas dependências da Escola Estadual Maria Uchoa Martins, localizada no bairro Floresta.

