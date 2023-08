Hospital de Castelo de Sonhos alerta sobre a importância da saúde mental

No período de 04 a 06 de setembro, o Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HGPCS), situado no município de Altamira, na região de Integração Xingu, organiza uma programação pelo “Setembro Amarelo”, mês dedicado à reflexão em torno da temática da saúde mental.

A programação é voltada para a comunidade em geral, pacientes e colaboradores, onde serão convidados a participar de rodas de conversas, ações de acolhimentos, e várias outras atividades dinâmicas.

No dia 4 de setembro, haverá uma roda de conversa na recepção ambulatorial do hospital, com a participação da equipe multiprofissional da unidade e um convidado externo.

No dia 5 de setembro, o evento será dedicado ao acolhimento e à abordagem aos sinais emocionais. Pacientes da área de internação, da entrada do pronto atendimento e da recepção ambulatorial serão contemplados.

O encerramento, no dia 6 de setembro, será na Praça Pública da Prainha, com uma dinâmica conduzida pela equipe de humanização e a turma do Projeto Capelania, seguida de uma palestra educativa.

Importante destacar que, desde julho deste ano, o HGPCS oferece o serviço de capelania para auxiliar pacientes no período de internação. O serviço é realizado por 20 representantes de denominações religiosas, que participaram de treinamento sobre normas, rotinas, tipo de abordagem ao paciente e conduta diante do acolhimento espiritual.

Serviço: Em funcionamento desde julho de 2020, o Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho vem mudando para melhor a vida dos moradores do distrito e de localidades próximas, como Cachoeira da Serra e Vila Isol, que precisavam se deslocar por até 1.100 quilômetros para chegar à sede municipal de Altamira em busca de atendimento médico.

Possui perfil de baixa complexidade e restrito a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela Atenção Básica dos municípios. O Hospital também facilita o acesso à saúde para a população que vive à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá).

O Hospital de Castelo de Sonhos, que integra a rede de saúde do Governo do Estado, é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade oferece atendimento de Emergência e Ambulatorial, de forma referenciada, a pacientes encaminhados por meio da Regulação Estadual, Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militar e Rodoviária.

Foto Reprodução Ag. Pará