Hospital de Clínicas alerta sobre cuidados com a saúde do coração

Celebrado nesta quarta-feira (29), o Dia Mundial do Coração foi criado há 21 anos como um alerta à população sobre a necessidade de cuidados com a saúde de um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Mesmo com mais de 20 anos de campanha, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem em todo o ano, em função de doenças cardiovasculares.

Os números são da Federação Mundial do Coração – instituição criadora do movimento global – e podem ser agravados pelo crescimento dos índices de doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes, obesidade e o colesterol, que são fatores de risco para cardiopatia em todas as faixas etárias.

Outro fator agravante é que as doenças cardiovasculares e as crônicas, em geral, não apresentam sinais característicos, podendo iniciar muitas vezes com uma dor de cabeça, fadiga, tontura, falta de ar, vista embaçada, náuseas e entre outros.

Médico cardiologista na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), Vitor Holanda, explica como a importância da atenção aos sinais de alerta. “Nem toda dor no peito é problema de coração e nem todo problema de coração se apresenta com dor no peito. Portanto, os sinais de alerta principais são os fatores de risco mencionados anteriormente”, diz o profissional.

Exames e tratamento

Por isso, para a manutenção do bem-estar, além da realização regular de exames clínicos e laboratoriais para aferição dos níveis de colesterol, glicemia, e pressão arterial, Vitor Holanda também reforça a adoção de hábitos saudáveis de vida como forma de prevenção.

“Todo tratamento de doença cardiovascular inicia pelo que chamamos de mudança no estilo de vida. A atividade física diária, a qualidade do sono, o lazer e a melhora no padrão de alimentação são de extrema importância. Ainda assim, quanto antes diagnosticarmos, quanto mais precoce for a atuação médica melhores serão os resultados. Por isso é importante incluir a consulta com cardiologista nos exames de rotina”, complementa o especialista.

Referência em cardiologia

No Pará, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna é a principal referência na rede pública de saúde para atendimentos de média e alta complexidades em cardiologia. Nos últimos três anos, somente com cirurgias em adultos e crianças para esta especialidade, o hospital registrou 2.220 procedimentos.

Em 2020, a Fundação se manteve entre as melhores do país pelo terceiro ano consecutivo com a certificação no Programa de Qualidade Boas Práticas Clínicas em Cardiologia, iniciativa internacional da “American Heart Association” que, no Brasil, tem parceria com o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Hospital do Coração de São Paulo.

Nesta última edição da premiação, o HC foi reconhecido com o selo Prata na categoria Insuficiência Cardíaca; e com o selo e Platinum em Síndrome Coronariana Aguda.

Por Marcelo Leite (HC)

Fonte: Agência Pará