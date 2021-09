Hospital de Clínicas alia tecnologia e gestão de farmácia para segurança do paciente

Cada vez mais presente na área da saúde, a tecnologia tem potencializado não apenas o avanço de tratamentos, mas também a sustentabilidade administrativa de unidades hospitalares. No Pará, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC) fez dessa relação custo-benefício uma melhoria no setor de farmácia, onde está concentrada grande parte dos insumos assistenciais utilizados no tratamento de pacientes.

Responsável pela programação de compra, armazenamento, separação, distribuição de medicamentos e acompanhamento beira-leito, a equipe do setor de Farmácia do Hospital de Clínicas recebe diariamente cerca de 500 prescrições médicas por dia com o desafio de atender as demandas em tempo hábil, sem desperdício de materiais e manutenção do estoque.

Foto: Ascom / HCGVPara agilizar esse serviço, além da adoção de estratégias para organização das rotinas de trabalho das equipes, o Hospital adquiriu duas máquinas unitarizadoras de medicamentos para o fracionamento das doses em embalagens individuais, substituindo um trabalho feito até então de forma manual.

Marina Santos, farmacêutica coordenadora do serviço no HC explica que o novo investimento, além de contribuir para a redução de custos, influencia diretamente na segurança do paciente. “Com essa máquina, conseguimos identificar cada medicamento, na forma de comprimido ou ampola, de forma individualizada, com lote, validade e outros dados importantes para que este medicamento seja dado ao paciente na hora e na dose certa, conforme a prescrição”, detalha a profissional.

Foto: Ascom / HCGVAinda sobre os resultados que podem ser obtidos a partir da modernização de processos em uma farmácia hospitalar, Marina ressalta a importância das atuais parcerias para a viabilização de novos investimentos. “Hoje os serviços de saúde não funcionam sem tecnologia e essa uma regra que se aplica à farmácia porque a gestão desse tipo de processo requer altos investimentos, alguns de responsabilidade de hospital, outros do Estado ou União. Daí a importância de parceiros como Governo do Pará e a Secretaria de Saúde para melhorarmos nosso atendimento”, complementa a gestora.

Para quem depende de medicamentos na continuidade do tratamento, todo investimento na área de farmácia se torna fundamental. A dona de casa Denise Nazaré Rocha vem ao Hospital de Clínicas há mais de 10 anos para receber os remédios prescritos para a terapia. “O dia para buscar remédios é sagrado. É o que me beneficia há mais de 10 anos de tratamento. Se hoje posso estar aqui recebendo essas caixas novas para continuar o tratamento em casa, é porque existe todo um cuidado com esse serviço e com os pacientes”, diz a paciente.

Fonte: Agencia Pará