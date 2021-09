Hospital de Clínicas debate a prevenção de acidentes trabalho com saúde

Com o tema “Mãos unidas pela prevenção”, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC) realizou nesta terça-feira (28), o seu 1º Encontro de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O evento reuniu profissionais da instituição referência em cardiologia, nefrologia e psiquiatria em uma séria de palestras sobre assuntos relacionados à saúde global em um cenário de pandemia.

Médico do trabalho na Fundação, Osvaldo Peixoto ressaltou a importância do evento e das discussões, a partir da realidade de um ambiente hospitalar. “Acidentes de trabalho podem existir em qualquer lugar ambiente, mas para um hospital com serviço de média e alta complexidades como o HC, com as especialidades que atende, algumas situações acabam sendo específicas. Nosso objetivo é fazer esse alerta, bem como prevenir a recorrência”, disse o médico.

De acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, em 2020, cerca de 15% do total de acidentes ocupacionais registrados no Brasil, foi relacionado às atividades de atendimento hospitalar. A partir desse cenário, Ivete Vaz, presidente do HC pontuou a relevância do Encontro.

“Estamos sempre envolvidos com a assistência ao paciente que esquecemos de nos cuidar. Mas além melhoria do atendimento aos pacientes, temos um compromisso com a qualidade de vida dos nossos servidores, tendo como base as políticas de saúde do trabalhador e nosso planejamento estratégico”, concluiu a diretora.

Ergonomia, saúde mental e ocupacional, normas regulamentadoras do trabalho e equipamentos de proteção individual estiveram entre os temas debatidos neste primeiro encontro. Representando a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa/HC), Emerson Torres destacou a necessidade de abordar a segurança de forma ampla e contínua na área da saúde.

“O uso de equipamentos de proteção individual hoje faz parte da vida de todos. Um evento como esse reforça um cuidado diário que temos com a prevenção no atendimento com paciente ou no autocuidado”, complementou o vice-presidente de Comissão.

