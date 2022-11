Hospital de Clínicas discute sobre cuidados na saúde no Dia Nacional da Humanização

O Dia Nacional da Humanização, celebrado nesta terça-feira (29), foi uma das motivações para um encontro promovido pela Fundação Hospitalar de Clínicas Gaspar Vianna (HC) com objetivo de compartilhar as experiências multiprofissionais aplicadas no cuidado de usuários da unidade que é referência em cardiologia, neurologia e psiquiatria.

O encontro contou a com a presença de integrantes da Câmara Técnica de Humanização Hospitalar (CTH-H), da Secretaria de Estado Saúde Pública do Pará (Sespa), que é formada por representantes de serviços que compõem a rede SUS, como hospitais gerais, urgência e emergência, hospitais de ensino e pesquisa, hemocentros, e também por representantes do conselho de saúde.

Ao longo do evento, cerca de 20 trabalhos foram apresentados e todos tinham relação com práticas assistenciais e de gestão aplicadas no cuidado de pacientes ou no bem-estar de servidores da Fundação, a partir de vivências em processos como qualidade, satisfação e segurança desenvolvidos nas clínicas e unidades de terapia intensiva, como roda de conversa e grupos de apoio, processos educativos e brinquedoteca, visita ampliada e prontuário personalizado do paciente e outros.

A assistente social e coordenadora de humanização na Fundação, Enedina Campos, destaca a importância para a construção de uma “humanização fundamentada no respeito e valorização do ser humano, capaz de transformar a cultura da organização e de estar presente em todas as ações institucionais”, pontuou.

O coordenador da Câmara Técnica de Humanização Hospitalar, Luiz Guilherme Martins lembrou que “A Política Nacional de Humanização está completando 19 anos e uma iniciativa como essa valorizada a data e é fundamental para discutimos não apenas a rede hospitalar, mas também outras áreas da saúde, a partir da troca de experiência e discussão de estratégias de implementação da Política”. Destacou o gestor.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará