Hospital de Clínicas e Hemopa iniciam campanha de doação de sangue

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), em parceria com a Fundação Hemopa, começou nesta quarta-feira (6) a 29° Campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea que, esse ano, terá como tema a Páscoa e uma reflexão sobre a importância da doação e fraternidade. A campanha segue até amanhã,7, de abril, no horário das 8h as 15h30.

Nos dois dias de campanha, servidores e outros doadores voluntários devem gerar mais de uma centena de captações, que serão destinadas aos bancos de sangue do Hemopa e posterior distribuição entre os estabelecimentos do sistema de saúde. Para o Hospital de Clínicas, são realizadas cerca de 450 transfusões por mês.

Para doar sangue é necessário estar com bom estado de saúde e seguir as recomendações , como por exemplo:

Estar alimentado.

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Apresentar documento de identificação com foto.

Vacinados têm de guardar um período de 7 dias para doar.

Foto: Hemopa / Ascom