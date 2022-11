Hospital de Clínicas e Hemopa realiza mais uma edição da campanha de doação de sangue

Hoje (17) e amanhã (18) o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC) realiza mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue. A ação tem parceria do Hemopa e deve mobilizar mais de 100 voluntários, entre servidores do hospital, familiares de pacientes em tratamento e de sociedade em geral.

As doações poderão ser feitas entre 8h e 15h na estrutura montada no primeiro andar do hospital. Para doar será necessário apresentar documento de identificação com foto, além do preenchimento de requisitos mínimos de saúde.

Está é a terceira edição da campanha realizada este ano no Hospital de Clínicas. Nas duas primeiras, o HC conseguiu arrecadar 472 bolsas de sangue coletadas e encaminhadas ao estoque do Hemopa.

Critérios para doação:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam estar acompanhados de responsável legal);

Ter mais de 50 kg;

Estar bem alimentado (não pode estar de jejum);

Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Foto ilustração reprodução: Adobe